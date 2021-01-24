الامارات | لاعب الظفرة السابق يصبح أول صفقة كروية باستخدام "البيتكوين"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الظفرة السابق يصبح أول صفقة كروية باستخدام "البيتكوين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية إن لاعب فريق الظفرة وريال مدريد الاسباني الأسبق، الإسباني ديفيد بارال أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تبرم بواسطة العملة المشفرة "بتكوين" وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام العملة الرقمية في الانتقالات مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارال انتقل لفريق دوكس إنترناسيونال مدريد وهو أحد أندية الدرجة الثالثة في اسبانيا.

وقال بارال، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سعيد لانتقالي إلى إنتر مدريد، لديّ الطموح والمسؤولية لمواصلة التحدي وتحقيق المزيد في مشواري الكروي".

وكان بارال لعب في ريال مدريد خلال الفترة من 2002 إلى 2006، وانتقل لاحقاً إلى ليفانتي وسبورتنج خيخون ومثل فريق الظفرة وعاد مجدداً إلى إسبانيا ملتحقاً بصفوف غرناطة وراسينج سانتاندير.

وكانت العملة الرقمية المعروفة بـ"بتكوين" بلغت في الـ9 من يناير الجاري رقما تاريخيا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار.

وأسس هذه العملة ساتوشي ناكاموتو الذي برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة بتكوين عام 2009.

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