مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور: "نسيت لما كنت بتعيط علشان أشغلك في القناة وأزود مرتبك"



الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المقال هجوما حادا وعنيفا، على خالد الغندور ، نجم النادى الاسبق بعد تصريحاتة السابقة أن المجلس السابق لنادي الزمالك سبب أزمة التعاقدات في الفريق خاصة أن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الحالية لم تعمل لفترات طويلة.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً:"ورحمة أمي يا خالد ياغندور هسمع مصر كلها وأنتا بتعيط علشان أشغلك فى قناة نادي الزمالك، نسيت لما كنت بتعيط علشان أذود مرتبك هسمع مصر كلها خلال يومين أو ثلاثة.

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف، على توجيه الشكر، لكل من تمنى الشفاء العاجل لنجله أمير مرتضى المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته على فيس بوك :"المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يحمد الله ويشكره على شفاء نجله أمير مرتضى من فيروس كورنا".



وتابع: "يتوجه بخالص الشكر والتقدير للآلاف الذين اتصلوا به خلال الفترة الماضية للاطمئنان على نجله والدعاء له بالشفاء".

وأعلن أمير مرتضى منصور، شفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد تحول عينته إلى سلبية منذ قليل.