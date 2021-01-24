ليفربول يصطدم بمان يونايتد في الكأس.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة النارية التى تجمع فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، أن النجم المصرى محمد صلاح سيلعب أساسيًا ضد مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزى، اليوم الأحد فى السابعة مساء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات دوى الـ 32 من المسابقة، مشيرا إلى أن مسألة تمديد عقد الفرعون لن تعطل موسم الريدز الحالي.

وقال كلوب فى تصريحات أبرزها موقع "آنفيلد"، عن مستقبل محمد صلاح :"نحن لا نتكلم عن أشياء نظن أنها مهمة، هذا امر نادر، يتم طرح الأسئلة ونُجيب عليها ثم يبدو اننا قد بدأنا الحديث عن الموضوع، أغلب الأحيان لا نفعل ذلك، لن ندع عقد صلاح يُعطّل موسمنا".

وعن مشاركة محمد صلاح ضد اليونايتد، قال كلوب: "نعم هو سيُشارك بنسبة كبيرة ولا أعتقد أن ذلك سر كبير".

وتوج محمد صلاح، بجائزة لاعبى ليفربول خلال شهر ديسمبر، ونال الفرعون المصرى جائزة لاعب الشهر لأول مرة فى الموسم الجارى بعدما توج بها ساديو مانى فى سبتمبر وديوجو جوتا فى أكتوبر ونوفمبر.

مان يونايتد ضد ليفربول

وكان كلوب قد أكد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: " نريد الفوز بهذه المباراة وهذا واضح، "نريد الفوز بالمباراة وخياراتنا على مستوى التشكيل ستبيّن ذلك، سننطلق مجدداً، لاشك فى ذلك".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

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فولهام × بيرنلى – الرابعة والنصف مساء

برينتفورد × ليستر سيتى – الرابعة والنصف مساء

مانشستر يونايتد × ليفربول – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا × غرناطة – الثالثة عصرا

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مواعيد مباريات الدوري الألماني

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هوفنهايم × كولن – السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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