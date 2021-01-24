رضا البلتاجي: الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة أسوان

الشارقة - اميمة ياسر - قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن نادي سموحة السكندري استحق هدفا خلال مباراته أمام بيراميدز، في المباراة التي جرت، أول أمس الجمعة.

وأضاف "البلتاجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة أسوان، والحكم أخطأ في هذا القرار، رغم أنه كان على مقربة من اللعبة، وشاهد إعاقة اللاعب إمام عاشور عن قرب.

ويرجح البلتاجي، أن الحكم لم يحتسب الكرة ركلة جزاء للزمالك، خوفا من التعرض للانتقادات خاصة، وأنه لم يحتسب كرة شبيهة بها لمهاجم أسوان مع مطلع الشوط الثاني بالمباراة.

يذكر ان فريق الزمالك تعادل مع نظيره فريق أسوان، سلبيا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.