شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار يكشف لـ"الخليج 365" كواليس توقيعه لنادى زد بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربى، عن كواليس انتقاله لنادى زد بعقد يمتد لأربعة مواسم، وقال دويدار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" سعيد للغاية بالخطوة الجديدة والتوقيع لنادى زد لمدة أربعة مواسم ، فكرة أنى سأكون جزء من هذا المشروع الاستثمارى المميز تسعدنى للغاية ".

وأكمل مدافع الزمالك السابق: "أتمنى أن أكون إضافة مميزة لنادى زد وأساهم فى نقل خبراتى للاعبين بالفريق".

ووقع أحمد دويدار، على عقود انتقاله لنادى زد في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري للفريق.

ويحتل نادى زد حاليا المركز الرابع فى ترتيب المجموعة بدورى الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

وقرر مجلس إدارة نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر إسناد مهمة المدير الفنى لفريق الكرة مؤقتاً لمحمد جودة المدرب العام للفريق على أن يكون حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريق فى المدرجات يتواصل مع جوده بعدما اظهرت المسحة التى خضع لها وجود أجسام مضادة وهو ما يعني للاطمئنان ابتعاده عن الفريق بناء على رؤية طبية.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز التى خسرها الفريق بثلاثية دون رد.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، واجمالا خاض مختار مختار مع الإنتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الإنتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.