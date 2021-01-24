شكرا لقرائتكم خبر عن جلطة سراى التركى يطلب استعارة مصطفى محمد من الزمالك موسمًا ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق جلطة سراي التركي لتقديم عرض رسمى لنادى الزمالك يطلب خلاله الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، خاصة أن النادي التركي يعلم مدى تمسك الزمالك بمهاجمه ورغبتهم فى بالحصول على أكبر عائد مادى نظير احترافه، ما جعل مسئولى جلطة سراي التركي يفضلون تقديم عرض لاستعارة اللاعب بدلاً من الحصول على خدماته بشكل نهائي من أجل تسهيل المفاوضات وموافقة الزمالك.

ووفقاً لموقع "trthaber" التركي، فإن نادي جلطة سراي يستعد لتقديم عرض للزمالك يقضى بحصول الفريق على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم، بعد التأكد من فشل المفاوضات مع سانت إتيان الفرنسي بسبب الخلاف المالي، لاسيما أن فاتح تريم المدير الفني للفريق التركي مقتنع بإمكانات هداف المنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 الماضية ورغبته فى الاستفادة من خدماته.

وتوترت العلاقة بين نادي الزمالك ورئيس سانت إتيان رولاند رومير بوجود بعض المسئولين في الزمالك قد طلبوا عمولات منه لتسهيل صفقة، مصطفى محمد، واعتذر النادي الفرنسي في بيان رسمي عن تصريحات رئيسه وأكد أنه لم يقصد أبدًا أي مسئول في القلعة البيضاء بل كان يقصد بعض الوكلاء والسماسرة الذين حاولوا الدخول في الصفقة، ليتراجع في النهاية النادى الفرنسي عن الصفقة بعد تعقد الأمور بين الناديين، كما يحاول سانت إتيان الحصول على خدمات جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف بنفيكا بالانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.