شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حمزة الجمل يدمر شباك الأهلي ويقود الدراويش للفوز بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمزة الجمل نجم الاسماعيلى في إحراز هدف من تسديدة قوية في مرمي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في المباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع الخامس من الدوري موسم 94 / 95 ، ليقود الدراويش لفوز مهم بهدفين نظيفين.

واشتهر حمزة الجمل بتصويباته القوية من مسافات خيالية وكان أحد المدافعين البارزين في الإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأحرز هدفي المباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية كل من حمزة الجمل وعصام عبد العال.