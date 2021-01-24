شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد.. 4 سيناريوهات تمنح الفراعنة التأهل أمام سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر لكرة اليد من حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا بنتيجة (35 - 26) فى ثانى مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي في كأس العالم لكرة اليد برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع السويد المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، بينما يأتي الاتحاد الروسي وسلوفينيا فى المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط، ثم بيلاروسيا خامسة بنقطتين ومقدونيا الشمالية بلا رصيد فى ذيل الجدول.

4 فرص للتأهل

الفرصة الأولى لمصر هى تحقيق الفوز على سلوفينيا فى الجولة الأخيرة، والوصول لـ8 نقاط ولن يستطيع أحد غير السويد الوصول لهذا الرقم، فلو تعادلت أو خسرت الأخيرة فإن مصر ستضمن الصدارة بفارق النقاط.

الفرصة الثانية التعادل مع سلوفينيا مع خسارة السويد أمام الاتحاد الروسي، ستتأهل مصر كأول وقتها وتتعادل مع الأخيرة فى رصيد النقاط لكنها ستتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

الفرصة الثالثة هى الصعود ثانى المجموعة حال تحقيق الفراعنة للانتصار وتحقيق السويد نفس الأمر، وهنا تصعد مصر ثانية، بسبب تفوق السويد فى المواجهة المباشرة.

الفرصة الرابعة لا تختلف كثيرا عن سابقتها وهى تعادل منتخب مصر وتعادل السويد، حيث يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، ويتأهل الفراعنة فى المركز الثاني.

سيناريو أسود

أما السيناريو الأسوأ فسيكون خروج مصر، حال الخسارة من سلوفينيا، حيث سيتراجع الفراعنة وقتها بفارق نقطة خلف سلوفينيا، وحتى وقتها لو خسرت السويد من روسيا، فإن روسيا ستتفوق فى النقاط على مصر، كما تتفوق السويد بفارق المواجهة المباشرة.