شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لتأمين مباراة مصر وسلوفينيا فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة منتخب مصر مع منتخب سلوفينيا، في ختام الدور الرئيسي فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة للمجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس العالم لليد للرجال. وتؤمن الأفريقية للأمن والحراسة المباراة منذ بدايتها وحتى انتهائها، مع تأمين طاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد، قد أنهى مساء أمس استعداداته لمواجهة سلوفينيا فى ختام الدور الرئيسي فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الأحد بإستاد القاهرة للمجموعة الرابعة، وذلك بعد الفوز على تشيلى فى أول مباراة بنتيجة 35 / 29، قبل الفوز على مقدونيا بنتيجة 38 / 19 ثم الخسارة أمام السويد بفارق هدف وحيد بنتيجة 24 / 23، ثم الفوز على الإتحادالروسى بنتيجة 28 / 23.