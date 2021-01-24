الامارات | محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي.. يتعرض للنقد من 4 جهات !

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي.. يتعرض للنقد من 4 جهات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن تصدر هداف فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري الأقوى في العالم ليس كافياً للاعب لكي يكون بعيداً عن دائرة النقد المستمر، وفي كل أسبوع نجد اللاعب في مأزق أمام انتقادات لا تنتهي سواء كان ذلك في إنجلترا أو في مصر.

وكان محمد صلاح، قد فاز أخيراً، بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر، بعد أن ساهم في قيادة فريقه إلى صدارة الدوري قبل تدهور النتائج بشكل كبير ليفقد الفريق الصدارة ويبتعد إلى المركز الرابع بفارق 6 نقاط، وهو ما زاد من النقد الموجه للفريق واللاعب.

وبعيداً عن موقف الفريق نجد النجم المصري محمد صلاح، دائماً في مرمى الانتقاد، ولكن اللاعب يتعامل مع هذا الهجوم بعدم الاهتمام بها في أوقات كثيرة، ولكن في بعض المناسبات يظهر اللاعب للرد بطريقة أو بأخرى تثير أيضاً الجمهور، ولعل منها ما حدث من شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية منذ فترة، عندما تساءلت الصحيفة عن إمكانية بيع فريق ليفربول لهداف فريقه محمد صلاح ؟، وكان اللاعب في هذه الفترة يسير بشكل جيد، ليكون رد اللاعب على الخبر هو علامات ضاحكة على موقع الصحيفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعرض اللاعب المصري اسبوعياً إلى النقد والذي يكون موجه إليه في الغالب من إحدى الجهات التالية، الصحافة الإنجليزية، من خلال بعض الصحف التي تركز على اللاعب بشكل كبير خاصة إن لم ينجح في قيادة فريق إلى الفوز أو تسبب في ضياع فوز، فلن تغفر الصحف ذلك ودائماً ما تهاجمه.

جمهور ليفربول: هناك مجموعة كبيرة من الجماهير تنتقد اللاعب في كل مباراة بسبب ما يطلقون عليه "الأنانية" من اللاعب في المباريات وتعمد عدم التمرير لزملائه، بسبب رغبته في الفوز بلقب الهداف.

أساطير ليفربول: أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر، كان أخر اللاعبين السابقين الذي انتقد النجم المصري في أخر مبارياته ودائماً ما يكون صلاح في مرمى نقد هؤلاء اللاعبين كونه نجح وكتب أسمه في سجلات تاريخ النادي الأعرق في بريطانيا.

وأخر الجبهات التي انتقدت صلاح في وسط هذا الهجوم، هو الإعلام المصري عندما انتقد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، اللاعب محمد صلاح، بسبب عدم قيام الأخير بإجراء أي مقابلة أو لقاء مع وسائل إعلام مصرية واعتماد اللاعب فقط على اللقاءات والأحاديث الخارجية مع وسائل إعلام أوروبية.

وكان آخر تصريح صحفي لمحمد صلاح لموقع ناديه ليفربول أثناء تكريمه بجائزة شهر ديسمبر كأفضل لاعب في الفريق حيث قال: " أشكركم جدا، أمر جيد لكن علينا الفوز بمباريات مقبلة، لا نعيش وقتاً طيباً الأن لكن علينا التركيز على ما هو قادم".

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