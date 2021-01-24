شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع خطة "الانقضاض" على بيراميدز بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة الانقضاض على بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى ظل رغبة النسور الحمر لمواصلة الانتصارات والتربع على صدارة الدوري من أجل الحفاظ على اللقب الذى اقتنصه فى آخر 5 نسخ.

وتعتمد خطة موسيماني على إغلاق مفاتيح لعب بيراميدز، خاصة عناصر القوة مثل رمضان صبحي وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وجون أنطوى، وعدم ترك المساحات الكافية لهم فى تشكيل خطورة على دفاع الأهلي، لاسيما أن مباراة بيراميدز هى البروفة الأخيرة للأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على استاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏