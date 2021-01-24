شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد يواجهون سلوفينيا فى ختام الدور الرئيسى بمونديال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره السلوفينى اليوم الأحد، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021، والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدان معا، وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تسيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .

ومن جانبه يرى مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التى تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة وصعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع فى الصعود إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والانتظار إلى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد ومصر وروسيا وسلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل وعدم النظر لنتائج المباريات الأخرى والدخول فى بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل والوصول إلى الأدوار النهائية فى البطولة .

وتشهد باقى لقاءات اليوم فى الدور الرئيسى مواجهة فى نفس المجموعة بين بيلاروسيا ومقدونيا، فيما يلتقى بالمجموعة الثالثة كلا من، الجزائر مع سويسرا والبرتغال مع فرنسا وأيسلندا مع النروج، أما على صعيد كأس الرئيس لتحديد المراكو من 25 وحتى 32 تقام مواجهتين بين كلا من، المغرب مع تشيلى وكوريا الجنوبية مع النمسا .