شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبحث عن العودة لسكة الانتصارات أمام وادى دجلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الجونة نظيره وادى دجلة، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، باستاد خالد بشارة بالغردقة فى ختام منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الجونة بمعنويات منخفضة بعد تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر أربع مباريات وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

من جهته طالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه بالعودة لسكة الانتصارات للحفاظ على موقعهم فى المربع الذهبى للمسابقة، وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول لعبد الباقى جمال مديراً فنياً مؤقتاً لوادى دجلة عقب إقالة اليونانى بابافاسيلو من منصبه ويسعى لتسجيل انتصار يساهم في الهروب من مراكز قاع الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكونا من :" إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الجونة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".