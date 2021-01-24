محمد الفلاح - مجوهرات وساعات.. مقتنيات باهظة يملكها رونالدو وجورجينا

الأحد 24 يناير 2021

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أحد أغنى الرياضيين حول العالم، وتنعكس ثروته على نمط حياته.



وفي الوقت ذاته، يعتبر رونالدو أيضا واحد من أنجح رجال الأعمال بعيدا عن مسيرته الكروية الناجحة، وتقدر ثروته حاليا بـ450 مليون دولار.

وتقدر صحيفة "صن" البريطانية قيمة المجوهرات التي يملكها رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز بـ3.5 مليون دولار أميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو ظهر في عام 2018، وهو يرتدي ساعة "فرانك مولر" المرصعة بالماس، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، ارتدى رونالدو إصدارا محدودا من ساعة من طراز "H24" بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني، ويبلغ وزن الماس بها 15.25 قيراطا.

جدير بالذكر أن كريستيانو تم تعيينه في 2013 سفيرا للعلامة التجارية لـ"Jacob and Co" المصنعة لهذا النوع من الساعات، حين كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ونوهت صحيفة "صن" إلى أن رونالدو أهدى صديقته جورجينا رودريجيز خاتم خطوبة بقيمة 615 ألف جنيه إسترليني، وهو مزين بحجر ياقوت كبير ومرصع بالماس، وتحرص عارضة الأزياء الإسبانية على الظهور به في صورها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وفي مناسبات مختلفة، ظهر رونالدو صاحب الـ35 عاما مرتديا ساعة "رولكس جي إم تي ماستر آيس"، قيمتها 52 ألف دولار، وخواتم فخمة من الألماس، وزوجا من الأقراط المرصعة بالألماس الأسود، بقيمة 137 ألف دولار.