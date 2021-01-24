شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «المتآمرين والمتربصين وراء تعادل الزمالك وأسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المستبعد، من وصفهم بالمتآمرين على فريق الكرة بنادي الزمالك وبعض المتربصين مسؤولية تعادل الفريق مع أسوان في الدوري أمس.

وقال منصور في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: «للأسف العدالة مفقودة في الزمالك وبين اللاعبين بسبب بعض الهواة المتواجدين في الجهاز الفني وإدارة الكرة الذين يسيرون الأمور وفقا لمصالحهم الشخصية».

وأضاف «منصور»: «هناك لاعبين دوليين وأساسيين بالفريق يتم استبعادهم دون أي أسباب وقال اللي عايز يتأكد من كلامي يسأل محمود علاء وعبدالله جمعة وأوناجم أو يروح يسأل عبدالحليم على وأشرف قاسم وهو يعرف الحقيقة والأمور ماشية إزاى في الفريق واختيار التشكيل ولماذا لا يشارك بعض الاساسيين مثل ساسي وعلاء وعبدالله جمعة وأوناجم».