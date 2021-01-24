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رسالة من مرتضى منصور إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع أسوان

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالاستبعاد من وزير ، فيديو على صفحته الشخصية بعث خلاله برسالة للاعبي وجماهيرالزمالك بعد التعثر أمس أمام أسوان في الدوري.

وقال «منصور» لجماهير الزمالك: «لا تقلقوا بعد تعادل الفريق اليوم لدينا لاعبين رجالة وفريق محترم ولاعبين خبرات قادرين على التعويض واستعادة الانتصارات».

وأضاف «منصور»: «الزمالك سيفوز ويخسر ويتعادل على مدار الدوري ولكن لابد من الدعم التام للاعبين من الجماهير»

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