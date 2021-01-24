شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من مرتضى منصور إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالاستبعاد من وزير الرياضة، فيديو على صفحته الشخصية بعث خلاله برسالة للاعبي وجماهيرالزمالك بعد التعثر أمس أمام أسوان في الدوري.

وقال «منصور» لجماهير الزمالك: «لا تقلقوا بعد تعادل الفريق اليوم لدينا لاعبين رجالة وفريق محترم ولاعبين خبرات قادرين على التعويض واستعادة الانتصارات».

وأضاف «منصور»: «الزمالك سيفوز ويخسر ويتعادل على مدار الدوري ولكن لابد من الدعم التام للاعبين من الجماهير»