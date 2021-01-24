عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح.. وموقفه من موقعة يونايتد

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

أدلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بتصريح مثير بخصوص مستقبل نجمه المصري محمد صلاح.



وألمح صلاح في وقت سابق لإمكانية الانتقال مستقبلا لأحد عملاقي الدوري الإسباني، ريال مدريد أو برشلونة، فضلا عن غضبه من قرار كلوب بعدم منحه شارة القيادة في إحدى المباريات، الأمر الذي أثار عاصفة من الشكوك حول استمراره مع ليفربول.

وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى أن ليفربول لا يتعجل تجديد عقد صلاح، الممتد حتى نهاية موسم 2022-2023، رغم تصريحات اللاعب المثيرة للجدل.

ونفى كلوب تأثير تصريحات صلاح وما تبعها من تداعيات على مستوى الفريق، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم، ليس الأمر أننا نخرج ونتحدث عن أشياء نعتقد أنها مهمة، لأنه من النادر حدوث ذلك".

وأضاف: "في حالة صلاح وما يتعلق بمستقبله، فإن الأمر ليس معقدا، لا أعتقد أنه سيتسبب في إلهاء الفريق هذا الموسم" .

وأتم المدير الفني الألماني تصريحاته بالحديث عن موقف صلاح من المشاركة في المباراة المقبلة ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث قال: "من المرجح أن يبدأ الاعب أمام يونايتد، لا أعتقد أن هذا سر هائل".

ويحل ليفربول ضيفا على غريمه يونايتد، مساء الأحد، في مباراة الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة، وإنهاء أزمة النتائج التي يعاني منها مؤخرا، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، وتراجع ترتيبه للمركز الرابع.

جدير بالذكر أن صلاح صاحب الـ28 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات، وهو هداف الفريق برصيد 17 هدفا.