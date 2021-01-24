شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري 2021 .. الأهلى فى الصدارة و الزمالك يطارده رغم كمين أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب الدوري المصري 2021

شهد جدول الدوري المصري، أمس السبت، مبارتان ضمن منافسات الجولة التاسعة من من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت غزل المحلة مع الإسماعيلي على ملعب غزل المحلة وانتهت بالتعادل 2/2، والثانية جمعت الزمالك مع أسوان على ملعب بتروسبورت وانتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب الدوري المصري 2021

الزمالك يتعادل مع أسوان ويُفرط فى صدارة ترتيب الدوري المصري 2021

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .

الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 يتراجع فى ترتيب الدوري المصري 2021

خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.