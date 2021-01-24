شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المقاولون بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضي بالجولة التاسعة من عمر الدوري، من أجل التحضير لمباراة بيراميدز الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للمسابقة.

ويسعى موسيماني لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المقاولون، خاصة فى التمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، والتنبيه على اللاعبين بعدم التباعد بين الخطوط، وترك مساحات يستغلها الخصم فى الاختراق وتهديد مرمى الخصم، لاسيما بعدما أظهرت مباراة المقاولون وجود مساحات شاسعة بين خطى الدفاع والهجوم، هددت الفريق الأحمر في أكثر من كرة.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى باستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق وحقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏