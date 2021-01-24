شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: لازم أسمع أغانى مهرجانات قبل أي مباراة وحظى حلو أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام جمال مدافع الزمالك السابق طلائع الجيش الحالي، أنه كان يتمنى الاستمرار في صفوف الزمالك وعدم الرحيل، وأنه لم يتعرض للهزيمة أمام الأبيض إلا مرة واحدة فقط.

قال إسلام جمال خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لازم اسمع أغانى مهرجانات شعبى قبل أي مباراة، ومعظم لاعبى الكرة المصرية يفضلون سماع الأغانى الشعبية قبل المباريات ومنهم حازم إمام لاعب الزمالك".

وأضاف إسلام جمال: "كنت أشعر بالخوف قبل التدريب تحت قيادة طلعت يوسف ولكن تعلمت من الالتزام، ومازالت أسير على برنامجه التدريبى حتى الآن، ورحيلى من الاتحاد السكندرى لم تكن رغبتى، ولكن خشيت عدم اللعب مع حسام حسن فلذلك طلبت الخروج معارا لأن حسام حسن لم ألعب معه في الزمالك".

وأوضح إسلام جمال: "بعد كأس مصر تعرضنا لظروف صعبة بعد إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وكلهم من العناصر الأساسية، وتعرضنا لظلم تحكيمى خلال المباريات، بالإضافة إلى غياب محمد بسام اللى ماشى بشكل كويس جدا وفى الموسم الجديد هينضم لأحد القطبين الكبيرين في الدورى".

وتابع إسلام جمال: "تركيز فريق طلائع الجيش التقدم نحو مركز جيد في جدول الدورى خلال الفترة المقبلة، وطارق العشرى قدم كل ما لديه مع طلائع الجيش ولكن لم يحالفه التوفيق".

واستطرد إسلام جمال: "طلائع الجيش حظه حلو جدا على نادى الزمالك وبنكون موفقين، وعمرى ما اتهزمت من الزمالك مع أي فريق آخر إلا مرة واحده وكان عندى 21 سنة، على عكس الأهلى لم نستطع هزيمته ولا مرة في تاريخه".

واختتم إسلام جمال: "أتمنى العودة مجددا إلى الزمالك واستكمال مشوارى به، لأنى بحب أشارك بصفة مستمرة وهو ما تسبب في طلبى الرحيل عن الفريق".