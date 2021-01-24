شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس عن تخفيف عقوبة الشناوي: الأهلي قوى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من 4 مباريات لمباراة واحدة، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي خلال الأيام الأخيرة.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قوي أوي، ويحسب له ألف حساب، اسم الأهلي كبير، مش عايز أقول إن اتحاد الكرة خاف من الأهلي، لكن الاسم له قيمة كبيرة، ويجب أن يكون هناك عقاب للمخطئ مهما كان حجمه".

وأضاف نجم الأهلي والكرة السابق: "أنا كنت فتوة ومعلم في الملعب في الاعتداء على اللاعبين المنافسين دون أن ينتبه الحكام، لكني كنت أضرب من يسبق بالاعتداء والاستفزاز فقط".

وأكد يونس، أن الدوري المصري ساخن جدا هذا الموسم، وفريقا المصري والجونة يستحقان التقدير على ما يقدمانه في هذه النسخة، موضحا أن بيراميدز بما يضمه من كوكبة لاعبين من الطراز الفريد لا يستحق المركز الذي يقبع فيه بجدول الترتيب".

وتابع يونس: "بالنسبالي فرق البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز لغز كبير قياسا بما صرفته من أموال طائلة على التدعيمات".

وانتقد مدافع الأهلي السابق أن الدوري في درجاته الثانية والثالثة والرابعة نظام خاطئ لأنها تخدم العملية الانتخابية ولا تخدم قوة المسابقة قائلا: "عشان يكون عندنا دوري قوي يجب أن يكون كل قسم من أقسام الدوري يضم 18 فريقا فقط".

واختتم: "رمضان صبحي يخوّف الأهلي في مباراة بيراميدز، وعبد الله السعيد يخوّف، خاصة أن موسيماني بدأ مستواه الفني في إدارة الفريق ينخفض، ويمكن الاستدلال على ذلك من بعض القرارات الفنية مثل مشاركة وليد سليمان وهو مصاب، ووضع لاعب بقيمة محمد شريف على الدكة".