شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويبدأ إجراءات استلام شحنة الكرة الموحدة وملابس الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها برفض استلام ألفى كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام من الشركة الراعية للملابس، وقررت اللجنة بدء إجراءات استلام الشحنة بعد تعطلها أكثر من أسبوع بمطار القاهرة.

ورفضت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، فى وقت سابق، استلام ألفي كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التي ترعي ملابس المنتخبات، حيث ترفض اللجنة الثلاثية الاعتراف بمذكرة الاتفاق الموقعة بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة على خصم بنسبة 70 %؜ بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.

وتتواجد الشحنة مكونة من ألفي كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع ( 3 طقم مباريات بالوان اخضر واحمر واسود وترينج خاص ) في مطار القاهرة لكن اتحاد الكرة يرفض الاستلام .

وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق علي عدد 100 كرة مجانا في مباراة السوبر الماضي فى أبو ظبى كذلك 1000 كرة للدورى المصرى وعدد أطقم حكام لـ 50 حكما.