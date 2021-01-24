شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويبدأ إجراءات استلام شحنة الكرة الموحدة وملابس الحكام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها برفض استلام ألفى كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام من الشركة الراعية للملابس، وقررت اللجنة بدء إجراءات استلام الشحنة بعد تعطلها أكثر من أسبوع بمطار القاهرة.
ورفضت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، فى وقت سابق، استلام ألفي كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التي ترعي ملابس المنتخبات، حيث ترفض اللجنة الثلاثية الاعتراف بمذكرة الاتفاق الموقعة بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة على خصم بنسبة 70 % بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.
وتتواجد الشحنة مكونة من ألفي كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع ( 3 طقم مباريات بالوان اخضر واحمر واسود وترينج خاص ) في مطار القاهرة لكن اتحاد الكرة يرفض الاستلام .
وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق علي عدد 100 كرة مجانا في مباراة السوبر الماضي فى أبو ظبى كذلك 1000 كرة للدورى المصرى وعدد أطقم حكام لـ 50 حكما.
فيما طالبت أندية الدورى الممتاز اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الاجتماع المزمع إقامته يوم الاثنين المقبل بمقر الجبلاية، وتحفظت الأندية على تشكيل الرابطة قبل اعتماد اللائحة خاصة وأن تشكيل الرابطة حاليا يعنى أنها ستكون مجرد لجنة أندية وليس رابطة لها استقلالية وصلاحيات واضحة.
وقاطعت الأندية ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلوهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.
وأكد مسئولو الأندية فى خطابات لإتحاد الكرة أنه يجب مخاطبة اللجنة الأولمبية ونشر لائحة النظام الأساسى في الجريدة الرسمية لاعتمادها والعمل بها بعد انتهاء اللجنة الخماسية منها وإرسالها للجنة الأولمبية والفيفا، خاصة وأن رئيس اللجنة الثلاثية تسلم اللائحة من الدكتور جمال محمد علي يوم 23 ديسمبر الماضى بعد كافة التعديلات التي تمت من لجنة الصياغة وهم النائب طارق السيد واحمد جوهر وعلي سليم والمستشار جمال عويس واعتمادها.