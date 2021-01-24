فايلر: بعدما رحلت عن الأهلي أدركت أنه كان القرار الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن قرار رحيله عن الفريق مطلع شهر أكتوبر الماضي كان صحيحًا.

وأشار فايلر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية، إلى أنه سبق وأن تحدث مع كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك قبل تولي مهمة تدريب الأهلي.

وقال فايلر: "كنا ناجحين للغاية مع الاهلي، لكن جائحة كورونا أزعجتني وأصبحت قلقًا على أسرتي، لم أراهم وقتها منذ عدة أشهر، كان لدي شرطًا جزائيًا في تعاقدي وكان عليّ إما الرحيل أو البقاء لعام آخر".

وأكمل: "عندما رأيت كل شيء يتطور حولي بشكل سريع أدركت أن رحيلي عن الأهلي كان القرار الصحيح، لأنني أفتقدت أسرتي".

وأضاف: "الكرة في مصر عاطفية وإنفعالية جدًا، إنها الرياضة الأولى لديهم، قبل جائحة كورونا وقبل الوفيات التي جاءت نتيجة لأحداث الشغب كان الفريق يمتلك 80 ألف مشجع في الملعب، وبعدها تم تحديد العدد بـ40 ألف فقط".

وأردف: "لم يكن بإمكان التحرك بحريتي في مصر، لقد كنت معزولًا وأقضي معظم الوقت في الفندق".

واختتم: "تحدثت مع كريستيان جروس قبل التواجد مع الأهلي، وتبادلنا الخبرات، لأنه يعرف مصر جيدًا، وأبلغني أن المسابقات بها مثيرة، حماسية ومحترفة جدًا".