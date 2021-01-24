ريال مدريد ينتفض ويكتسح ألافيس برباعية 

المنامة - ياسر ابراهيم - انتفض ريال مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس محققاً انتصاراً لافتاً بعد معاناته في المباريات الماضية.



عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه 4-1 يوم السبت على ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وضرب ريال مدريد أكثر من عصفور بحجر واحد إذ عاد لسكة الانتصارات التي تاه عنها في آخر ثلاث مباريات، وتمكن من تعويض غياباته مثل فالفيردي وراموس ومدربه زيدان المصاب بفيروس كورونا، وذلّل الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر.



وتناوب على رباعية ريال مدريد كل من البرازيلي كاسيميرو (15) وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة (41 و70) والبلجيكي إيدين هازارد (45+2)، فيما أتى هدف المضيف بفضل جوسيلو (59).



وتعثّر ريال مدريد بالتعادل مع أوساسونا 0-0 في الجولة الفائتة قبل أن يخسر في نصف نهائي كأس السوبر من أتلتيك بيلباو 2-1 وبذات النتيجة خرج من مسابقة الكأس أمام المغمور ألكونيا بعد التمديد.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.



وفي مباراة أخرى، خطف ريال بيتيس نقطة ثمينة من أرض ريال سوسيداد، بعدما فرض عليه نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.



وسجل سوسيداد أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 49، من كرة هيأها جون غوريدي لزميله السويدي أليكسندر إيزاك الذي سددها قوية سكنت الشباك.



وأمن لاعب الوسط ميكيل أويارزابال فوز سوسيداد بإحرازه هدفًا ثانيًا في الدقيقة 57، مستغلا تمريرة متقنة من إيزاك.



وقبل نهاية الوقت الرسمي لزمن المباراة بخمس دقائق، قلص سيرخيو كاناليس الفارق برأسية مميزة، قبل أن يخطف سانشيز خواكين هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.



وبات في رصيد ريال سوسيداد 31 نقطة أبقته في المركز السادس، في حين رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 27 في المركز الثامن.



المصدر: وكالات