شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي: وائل جمعة سبب لقب العشوائي.. وهذا المهاجم ‏الأفضل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد حمدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن زميله وائل جمعة هو من أطلق عليه لقب «العشوائي» حينما تزامل الثنائي بالقميص الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «موسيماني اختيار موفق جداً من إدارة الأهلي، وأراه مدير فني مميز للغاية».

وعن أفضل مهاجم في مصر حالياً قال: «مصطفى محمد هو الأفضل من بين جميع لاعبي الدوري المحلي».