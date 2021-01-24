شكرا لقرائتكم خبر عن بصفتي عضو لجنة الأساطير.. ميدو: خاطبت إنفانتينو بشأن تخفيض عقوبة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إنه قام بمخاطبة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بداعي عدم وجود عدالة في مسابقة الدوري المصري، على حد قوله.

وأضاف خلال برنامج أوضة اللبس المذاع على شاشة قناة النهار: «أرسلت بريداً الكترونياً لرئيس فيفا بصفتي عضو لجنة أساطير الفيفا وأبلغته أن محمد الشناوي حارس الأهلي تم إيقافه لمدة 4 مباريات ثم قامت اللجنة المعينة بتخفيض العقوبة لمباراة واحدة ومدى الظلم الذي تعاني منه الأندية المصرية».

وأتم حديثه: «أنتظر رد إفانتينو على خطابي».