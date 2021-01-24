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بصفتي عضو لجنة الأساطير.. ميدو: خاطبت إنفانتينو بشأن تخفيض عقوبة «الشناوي»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إنه قام بمخاطبة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بداعي عدم وجود عدالة في مسابقة ، على حد قوله.

وأضاف خلال برنامج أوضة اللبس المذاع على شاشة قناة النهار: «أرسلت بريداً الكترونياً لرئيس فيفا بصفتي عضو لجنة أساطير الفيفا وأبلغته أن محمد الشناوي حارس الأهلي تم إيقافه لمدة 4 مباريات ثم قامت اللجنة المعينة بتخفيض العقوبة لمباراة واحدة ومدى الظلم الذي تعاني منه الأندية المصرية».

وأتم حديثه: «أنتظر رد إفانتينو على خطابي».

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