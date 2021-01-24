شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: حبي للأهلي غير قابل للتشكيك.. وبايرن ميونخ الأفضل عالميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الفنان أحمد صلاح حسني، على عشقه للنادي الأهلي، الذي تربى بين جدراته في مرحلة الشباب والناشئين.
وقال حسني عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الإعلامي سيف زاهر: «حبي للأهلي غير قابل للتشكيك ولا يستطيع أحد أن يقلل منه».
وواصل: «سعيد بتخطي لاعبي الأهلي وإدارة النادي جميع المراحل الصعبة في السنوات الأخيرة وتحقيق حلم دوري الأبطال».
وأكمل: «بلوغ الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا هو انتصار كبير للكرة المصرية».
وروى حسني ذكرياته مع الدوري الألماني قائلاً: «أول مباراة لي مع شتوتجارت كانت أمام بارين ميونخ».
وأنهى حديثه: «بارين ميونخ هو الأفضل عالمياً، والفريق القادر دائماً في الحفاظ على ثبات مستواه، ويمتلك قدرات فائقة في السرعة».
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