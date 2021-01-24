شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: صالح سليم أسطورة.. وأتمنى انضمام محمد صلاح ‏لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي سابقًا، أسطورة كروية وإدارية لم ولن تتكرر، مشيراً إلى أن «المايسترو» هو من وافق على احترافه في الدوري الألماني.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الإعلامي سيف زاهر: «صالح سليم رمز وأسطورة خالدة في تاريخ النادي الأهلي».

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي قال: «يبهرني بالطبع وسعيد بوصوله للعالمية».

وواصل: «أتمنى أن يثبت محمد صلاح نفسه خارج الدوري الانجليزي في المرحلة المقبلة».

وأتم حديثه: «من الأفضل أن ينتقل محمد صلاح لريال مدريد الإسباني وأتمنى ذلك على الرغم من أنني مشجع لبرشلونة».