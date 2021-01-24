شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: هذا الموسم هو الأهم في مسيرتي الكروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، إن هذا الموسم الكروي يعد الأهم في تاريخي، نظرا لأنني أسعى بكل قوة استعادة قدراتي الفنية، والعودة لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف جمال في تصريحات متلفزة مساء اليوم، فريقي كان قريبا جدا من التتويج بكأس مصر خلال مواجهته الأهلي، والذي فاز بها المارد الأحمر بفضل ضربات الجزاء.

وأكد أن فريقه قادرا على التواجد في المربع الذهبي، خاصة وأن طلائع الجيش يعد من أهم الفرق داخل المسابقة هذا الموسم.