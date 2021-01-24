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عمرو جمال: هذا الموسم هو الأهم في مسيرتي الكروية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، إن هذا الموسم الكروي يعد الأهم في تاريخي، نظرا لأنني أسعى بكل قوة استعادة قدراتي الفنية، والعودة لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف جمال في تصريحات متلفزة مساء اليوم، فريقي كان قريبا جدا من التتويج بكأس مصر خلال مواجهته الأهلي، والذي فاز بها المارد الأحمر بفضل ضربات الجزاء.

وأكد أن فريقه قادرا على التواجد في المربع الذهبي، خاصة وأن طلائع الجيش يعد من أهم الفرق داخل المسابقة هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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