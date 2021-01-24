شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: متفائل بموسيماني.. وهذا هو أمتع لاعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفنان أحمد صلاح حسني، والذي سبق له تمثيل النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، أنه متفائل بشدة بوجود بيتسو موسيماني، الجنوب أفريقي على رأس الجهاز الفني للنادي الأحمر.

وأضاف عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الاعلامي سيف زاهر: «موسيماني مدرب ذكي وسعيد بوجوده في الأهلي وأتوقع له المزيد من النجاحات مع النادي».

وعن أفضل لاعب في الأهلي حالياً قال: «يمتعني أداء عمرو السولية على المستوى الفني».

وأتم: «سعيد للغاية بصداقتي لكل من حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسام ميدو، والثلاثي هو الأقرب إلى قلبي».