شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يزيد من معاناة كروتوني في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فيورنتينا على ضيفه كروتوني بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعلى ملعب (أرتيميو فرانكي)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لاعب الوسط جياكومو بونافينتورا، وأضاف المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لفيورنتينا.

وتمكن المهاجم النيجيري سيمي من تسجيل هدف تقليص الفارق للضيوف.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 21 في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.