شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: حسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن حسام حسن هو المهاجم الأفضل في تاريخ النادي الأهلي عبر كل العصور.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والممثل الحالي، خلال مداخلة تليفونية على قناة «أون تايم سبورت»: «من وجهة نظري حسام حسن هو أفضل من قاد هجوم الأهلي عبر التاريخ وأراه لاعباً لن يتكرر».

وأعرب حسني في نهاية تصريحاته عن سعادته بكل لحظة ارتدى خلالها قميص النادي الأهلي.