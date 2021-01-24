شكرا لقرائتكم خبر عن «ناجلسمان» يوضح حقيقة تولي تدريب ريال مدريد خلفًا لـ «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، على التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة بشأن احتمالية توليه تدريب ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وبات جوليان ناجلسمان، أحد المرشحين بقوة لخلافة زيدان، الذي لا يعيش أفضل أيامه داخل النادي الملكي بعد خروج فريقه في غضون أسبوع من بطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

وأبرزت صحيفة «سبورت بيلد» تعليق المدرب الألماني على تلك التقارير، قائلًا: «هناك بالتأكيد أشياء أسوأ من ذلك من الممكن أن نقرأها عبر الصحف، لكني أعلم أيضًا بأن ليس كل ما يشاع في الصحف يكون صحيحًا دائما».