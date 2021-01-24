شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يعود للتسجيل مع ريال مدريد بعد فترة غياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، إن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، استعاد جزءا من بريقه، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، خلال مواجهة الميرنجي وألافيس، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة رقم 20 لليجا، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة الإسبانية بأرعة أهداف مقابل هدف.

وأضافت الشبكة، أن الهدف الذي سجله هازارد هو الأول له في الليجا، منذ أكتوبر الماضي.