شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ولفرهامبتون واندرارز، مع مهاجم برازيلي ارتدى قميص ريال مدريد في وقت سابق، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الإنجليزي، أنه جرى التعاقد مع يليان جوزيه، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح التعاقد مع اللاعب بصفة دائمة.

وأحرز جوزيه (29 عاما) 62 هدفا خلال 170 مباراة خاضها مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، من بينها هدفان في فوز سوسيداد 2-صفر على قرطبة في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي.