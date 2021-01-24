شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لن نقوم بحملات على التحكيم مثلما يحدث من بعض الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث للإعلامي لنادي الإسماعيلي، إن الدراويش كان يستحق الفوز على غزل المحلة، خلال مواجهة السبت.

وأضاف علاء وحيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الإسماعيلي تعرض للظلم خلال لقاء غزل المحلة، سواء من حكم اللقاء أو من تقنية الفار.

وأكد علاء وحيد أن الإسماعيلي لا يلقي باللوم على التحكيم في المقام الأول، لأن الإسماعيلي يعاني منذ بداية الموسم، لافتا إلى أن ناديه لن يقوم بحملات إعلامية للضغط على الحكام، أسوة بما يحدث من جانب بعض الأندية.