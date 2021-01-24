شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش عن هزيمة ميلان: ضغط أتالانتا جعلني أشعر بالعزلة والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، بأنه شعر بالعزلة خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا، التي انتهت بخسارة الروسونيري بنتيجة (3-0)، بالجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وقال زلاتان في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «حدثت الكثير من الأخطاء لكني لا أريد التطلع إلى أعذار، لأنه في كل مباراة يجب أن تذهب إلى هناك بحثًا عن الفوز، ولم ننجح في ذلك».

،اضاف زلاتان: «لقد شعرت بالعزلة في الشوط الأول، عندما تصل الكرة إليَ، أحتاج إلى لاعب يلعبها، وبدلاً من ذلك شعرت بالوحدة الشديدة، لكن ربما كان ذلك أيضًا ضغط أتالانتا الشديد».