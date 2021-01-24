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إبراهيموفيتش عن هزيمة ميلان: ضغط أتالانتا جعلني أشعر بالعزلة والوحدة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، بأنه شعر بالعزلة خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا، التي انتهت بخسارة الروسونيري بنتيجة (3-0)، بالجولة 19 من .

وقال زلاتان في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «حدثت الكثير من الأخطاء لكني لا أريد التطلع إلى أعذار، لأنه في كل مباراة يجب أن تذهب إلى هناك بحثًا عن الفوز، ولم ننجح في ذلك».

،اضاف زلاتان: «لقد شعرت بالعزلة في الشوط الأول، عندما تصل الكرة إليَ، أحتاج إلى لاعب يلعبها، وبدلاً من ذلك شعرت بالوحدة الشديدة، لكن ربما كان ذلك أيضًا ضغط أتالانتا الشديد».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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