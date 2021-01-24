شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون يورو تركض في الشرائع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الأحد) نحو استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لمتابعة الكلاسيكو المرتقب، الذي سيجمع الاتحاد بضيفه النصر ضمن لقاءات الجولة الـ15 والأخيرة للدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح جمهور الفريقين بأن يظهر المحترفون الأجانب بمستواهم المعروف لا سيما أنهم كلفوا إدارتي الناديين 50 مليون يورو.

ويتفوق النصر على مضيفه الاتحاد في القوة المالية، إذ تعاقد مع اللاعبين الأجانب السبعة بمبلغ 30 مليون يورو، ويأتي الأرجنتيني غوزنالو مارتينيز كأكثر اللاعبين قيمة مالية، إذ تم التوقيع معه مقابل 12 مليون يورو، ويأتي خلفه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بمبلغ 6.2 مليون، ومن ثم المدافع البرازيلي مايكون بمبلغ 3.9 مليون، ويليه ابن جلدته بيتروس بمبلغ 3.8 مليون، ومن ثم نورالدين امرابط 2.5 مليون، ومن بعده الكوري الجنوبي جين سو كيم بمبلغ 900 ألف يورو وأخيراً يأتي الحارس الأسترالي براد جونز بمبلغ 800 ألف يورو.

أما الاتحاد فإن القيمة المالية للاعبيه الأجانب السبعة قد بلغت 20.8 مليون يورو ويأتي المهاجم البرازيلي رومارينهو الأعلى أجراً بقيمة 5.2 مليون يورو، يليه زميله غاري رودريغيز من الرأس الأخضر بمبلغ 4 ملايين يورو، ومن خلفه الثنائي المصري المدافع أحمد حجازي والبرازيلي لاعب الوسط برونو هينريكي بمبلغ 3.5 مليون يورو لكل منهما، ومن بعدهما الثنائي الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والمهاجم الصربي اليكسندر بيرجيوفيتش بمبلغ 1.8 مليون يورو لكل منهما، وأخيراً المغربي لاعب الوسط كريم الأحمدي بمبلغ مليون يورو.