شكرا لقرائتكم خبر عن ختامها مسك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات ستكون أقواها الكلاسيكو المنتظر الذي سيجمع الاتحاد (رابع الدوري) بضيفه النصر (سابع الدوري) عند الساعة 6:40، كما يحل الأهلي (ثالث الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق (سادس الدوري) عند الساعة 8:10، ويلتقي فريق أبها (تاسع الدوري) بضيفه وطريده القادسية (عاشر الدوري) عند الساعة 3:55، ويستضيف الفتح (المركز 11) نظيره فريق الرائد (المركز 14) عند الساعة 5:55.

كلاسيكو المونديالي والعالمي

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ينتظر عشاق الكرة السعودية لقاء من العيار الثقيل يجمع الاتحاد بنظيره النصر في آخر كلاسيكو للدور الأول، ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 24 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 17 وعليه 12 هدفاً، فيما يدخل النصر هذا اللقاء سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية ويحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين وله من الأهداف 22 وعليه 17 هدفاً.

الاتفاق × الأهلي

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الأهلي ثالث الدوري لقاءه أمام مضيفه الاتفاق بحثاً عن مواصلة المنافسة على صدارة الدوري، إذ يملك الفريق 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 22 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه مثلها.

أبها ينتظر القادسية

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق أبها لقاء مهماً أمام ضيفه القادسية، إذ يسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق بينهما لأربع نقاط، فيما يطمح القادسية لتجاوز مضيفه في لقاء الليلة بالفوز عليه والقفز في جدول الترتيب، ويملك أبها تاسع الدوري 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين وله من الأهداف 17 وعليه 19 هدفاً، فيما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات ومثلها خسائر و4 تعادلات وله من الأهداف 20 وعليه 21 هدفاً.

الفتح يتحدى رائد التحدي

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الفتح لقاءه أمام الرائد سعياً لمواصلة مسيرته نحو الابتعاد عن مراكز الخطر بعد أن خسر في لقاء وحيد في آخر 5 جولات ليقفز للمركز الـ11 برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر له من الأهداف 22 وعليه 23 هدفاً، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد استمراره بالتعثر في لقاءاته في دوري المحترفين، إذ لم يذق طعم الفوز منذ 9 جولات ليتراجع لمراكز الخطر، ويحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 21 هدفاً.