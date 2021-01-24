شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أهلاوي هلالي على قاسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن النادي الأهلي يسعى للظفر بخدمات الظهير الأيسر بنادي الفيصلي محمد قاسم عقب دخوله لفترة الأشهر الـ6 في منتصف فبراير القادم، وتهدف الإدارة الأهلاوية لحسم أمر التعاقد مع اللاعب بناء على توصية فنية من قبل مدرب الفريق الصربي فلادان بالتعاقد مع محمد قاسم لقناعته الفنية بإمكاناته خلال مشاهدته في العديد من المباريات سواء ضد الأهلي أو الفرق الأخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الأهلاوية ستعلن التعاقد مع محمد قاسم في حال التوصل لاتفاق نهائي عقب دخوله «الفترة الحرة» على أن ينضم للفريق الأهلاوي الصيف القادم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الهلال مهتم أيضا بمحمد قاسم ولكن لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل في الوقت الحالي، نظرا لأن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الفيصلي حتى أغسطس القادم، وسيدخل «الفترة الحرة» في منتصف فبراير القادم، وعقب ذلك ستتحدد الوجهة الاحترافية الرابعة لمحمد قاسم، الذي خاض 3 تجارب مع أندية؛ الاتحاد، والفيحاء، والفيصلي.