شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يطالب بـ «النصر».. و«الصفراء» تهدد السواط وحجازي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهى مدرب فريق الاتحاد كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر اليوم (الأحد) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحرص المدرب خلال المناورات الكروية على الانضباط والتركيز من قبل اللاعبين خلال مجريات المباراة، ووضع الأسلوب الفني الذي يتناسب مع الخصم، واعتمد التشكيلة الأساسية التي ستشهد تغييرات فنية في بعض خطوط الفريق بما يسهم في تنفيذ النهج الفني الذي سيواجه به النصر في لقاء الكلاسيكو الليلة. وطالب كاريلي اللاعبين بالعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 التي ستعزز من حظوظ الفريق في المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.

ويواجه الثنائي عبدالمجيد السواط، وأحمد حجازي، خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة النصر الليلة، إذ ستكون مواجهة العميد عقب الكلاسيكو أمام الاتفاق يوم السبت القادم على استاد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ16 في دوري المحترفين.