شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقاله للأهلي.. حازم هاني: راموس مثلى الأعلى وأتمنى التفوق على محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم هاني، مدافع المنصورة ومنتخب الشباب، أنه سعيد بخطوة الانتقال إلى الأهلي، موضحا أن يتمنى تحقيق أحلامه الكروية بتمثيل الفريق الأحمر.

وقال هاني، في تصريحات تليفزيونية: "مثلي الأعلى راموس مدافع ريال مدريد، وأتمنى أن أتخطى ما وصل إليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

وأضاف اللاعب أنه لم يشجع الأهلي أو الزمالك منذ الصغر، ولم يكن له انتماء كروي محدد، لكنه بات مشجعا للفريق الأحمر منذ لحظة انضمامه للفريق.

ويلعب المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب استحسان اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذي رحب بضم اللاعب.

وعن تفاصيل انضمامه إلى الأهلي قال: أكثر من مسؤول في القلعة الحمراء يتابعني منذ فترة طويلة قبل إتمام الصفقة.

واختتم: "انضمامي للأهلي خطوة كبيرة في مشواري، وأتمنى أن أكون عضوا في الفريق الأول في أقرب فرصة ممكنة".