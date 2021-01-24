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ألمانيا فوز على البرازيل 31/ 24 فى كأس العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب ألمانيا على منتخب البرازيل فى الجولة الثانية للدور الرئيسى بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 31-24.

انتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 16-12 مع محاولة البرازيل لتقليل الفارق.

 

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وفى الشوط الثانى استمرت سيطرة ألمانيا اللقاء واتسع الفارق حتى أنهى منتخب الماكينات المباراة لصالحه بنتيجة 31-24.

وحصل جوهانس جولا، لاعب ألمانيا، على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 7 أهداف فى المباراة.

 

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بهذه النتيجة رفعت ألمانيا رصيدها إلى 4 نقاط فى المركز الثالث بالتساوى مع بولندا ولكن تتفوق بفارق الأهداف، حيث خسرت من إسبانيا، وفازت على البرازيل، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة فى المركز الخامس بعدما خسرت من المجر وألمانيا.

 

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وتختتم لقاءات هذا الدور للمجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل حيث تلعب البرازيل مع أوروجواى وإسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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