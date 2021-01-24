شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حيمودى: الزمالك له ركلتا جزاء أمام أسوان وإلغاء هدف مصطفى قرار سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حيمودى الحكم الدولى الجزائرى السابق، أن الزمالك له ركلتا جزاء أمام نادى أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بتروسبورت فى إطار الأسبوع التاسع فى منافسات الدورى، وانتهت بالتعادل السلبى.

وقال جمال حيمودى فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "إلغاء هدف مصطفى محمد قرار صحيح من الفار لوجود خطأ على إمام عاشور على لاعب أسوان فهذا القرار صحيح 100% بعد تدخل ناجح من حكم الفيديو".

وأضاف الحكم الجزائرى: الزمالك له ركلة جزاء بعد لمس مدافع أسوان الكرة بيده لأن يده خارج جسمه، وأسوان لا يستحق ركلة جزاء لعدم وجود عرقلة من محمد عبد الغنى لمهاجم أسوان".

وأوضح جمال حيمودى: "كرة إمام عاشور ركلة جزاء للزمالك 100% وواضح جدا، فالزمالك تعرض لظلم لأنه له ركلتى جزاء لم يحتسبا وهو ما أثر على نتيجة المباراة".

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلى من الجولة الرابعة للدورى، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.