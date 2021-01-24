شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: هقول للاعبى الزمالك اتعبوا إزاى ومفيش عدل ولنا ركلتا جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحليم على، مدير الكرة في نادى الزمالك، أن فريقه تعرض للظلم أمام أسوان في المباراة، التي جمعت بينهما في إطار الأسبوع التاسع من منافسات الدورى الممتاز.

وقال عبد الحليم على، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "حددنا أهدافنا منذ البداية مع اللاعبين، وهى المنافسة على لقب الدورى تحقيق البطولات، ومعانا لاعيبة رجالة رغم الجدول الصعب في بداية الدورى خلال المباريات الماضية، ولم نعترض على مواعيد المباريات والتنقلات".

وأضاف عبد الحليم على: "الزمالك نادى كبير بتاريخه، ولاعبو الزمالك ملتزمون ويوجد بينهم روح رائعة وهدفنا المنافسة بشرف، وعملنا كل شيء في مواجهة أسوان ولكن التوفيق مكانش معانا، وواجهنا ظروفا غير طبيعية لكنهم رجال".

وتابع نجم الزمالك السابق: "إحنا النهاردة اتظلمنا أمام أسوان وبطالب كل الناس تشوف المباراة وإحنا عمرنا ما اعترضنا على التحكيم ومساندينه من أول البطولة فليه تظلمنى، وطلبت من الحكم الرجوع للفار في أكتر من لقطة ولكنه رفض".

وأوضح عبد الحليم على: "لم نطلب إلا العدالة وليس للزمالك فقط ولكن لكل الأندية، خصوصا إنك معاك وسائل مساعدة فليه تنيم جماهير الزمالك زعلانة، وما يفعله الحكام المصريون يدفعنا إلى المطالبة بحكام أجانب للمباريات، ونعترض باحترام دون الإساءة لأحد".

وأضاف عبد الحليم على: "كيف أطالب اللاعبين ببذل الجهد وهم يتعرضون لهذا الظلم التحكيمى هقول للاعبى الزمالك اتعبوا إزاى ومفيش عدل، وعدم العدل يصيب اللاعبين بالإحباط في كل الأندية وليس الزمالك فقط".

وتابع العندليب: "استعانة الحكم بتقنية الفيديو تبعدنا جميعا عن الاعتراضات ولنا ركلتا جزاء أمام أسوان، ولاعبو الزمالك سينافسون على لقب الدورى للنهاية، وأغلقنا صفحة أسوان ونستعد لمباراة الخميس أمام مصر المقاصة بكل قوة ونتدرب في العاشرة صباح اليوم".

وقال عبد الحليم على: "أقول لمصطفى محمد ركز في مبارياتك مع الزمالك، ويمكن ربنا مش كاتبلك الاحتراف في هذا الوقت، وأنت تحمل مسئولية هجوم الزمالك، وإن شاء الله ترجع تهدف تانى والأمور هتكون أفضل".