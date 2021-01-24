شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك يفوز على اليابان ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم منتخب الدنمارك تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27 بعد الفوزعلى اليابان بنتيجة 34-27 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

وضمن منتخب الدنمارك تأهله من قمة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الختامية والتي يواجه فيها كرواتيا مساء الإثنين.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تتنافس الأرجنتين بـ6 نقاط مع كرواتيا 5 نقاط وقطر بـ 4 نقاط على بطاقة التأهل الثانية، بينما اليابان في المركز الخامس بنقطة واحدة والبحرين تتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

بدأ الشوط الأول بتفوق مبكر لمنتخب الدنمارك رغم غياب ميكيل هانسن نجم الفريق وخروجه من القائمة، وتم حسم الشوط الأول بنتيجة 19-17.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب اليابان في أول ربع ساعة من المباراة العودة في النتيجة مع تألق موتوكي ساكاي حارس مرماه لكن خبرة الدنمارك حسمت النتيجة في النهاية.

وينتظر الدنمارك ثاني المجموعة الرابعة لمواجهته في ربع النهائي، والتي تنحصر المنافسة فيها بين السويد ومصر والاتحاد الروسي وسلوفينيا.

وحصد إيمل ياكوبسن لاعب منتخب الدنمارك جائزة لاعب المباراة بعد تسجيل 12 هدفا وحسم قمة المجموعة.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، وتلعب الدنمارك مثلما بدأت البطولة على صالة استاد القاهرة.