شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: طلائع الجيش من أفضل 4 قوائم بالدوري.. وأتمنى العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، عن أمنيته في الاستمرار في تقديم مستوى طيب، بعدما بدأ الموسم بشكل جيد، ويشعر بأنه يستعيد مستواه، مؤكدا أن هذا هو الموسم الأهم في حياته.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن طلائع الجيش كان قريبا من التتويج بلقب كأس مصر في نسخته الأخيرة قبل أن يخسر بركلات الترجيح من الأهلي.

وأضاف: لدينا لاعبين مميزين ولدينا فريق يضم قائمة من أفضل قوائم الأندية في الموسم الحالي، وقد نكون من أفضل 4 قوائم في الدوري".

شدد على أنه يتمنى تحقيق كل أحلامه خلال تواجده في الملاعب، ومنها العودة للأهلي مجددا بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش.