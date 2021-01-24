شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: الزمالك ظُلم في ضربة جزاء أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور، الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق، أحقية الزمالك في الحصول على ضربة جزاء في مباراة أسوان أمس السبت بالدوري.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك له ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100% نتيجة عرقلة إمام عاشور داخل منطقة الجزاء".

وتابع الخبير التحكيمي: "من الإيجابيات الخاصة بحكام مباراة الزمالك وأسوان هو إلغاء هدف الفريق الأبيض نتيجة التسلسل".

تعادل فريق الزمالك سلبيا مع أسوان، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .