شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: باتشيكو متواضع فنيا ويتحمل مسئولية تعادل الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شن رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، هجوما شديدا على البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، واصفا إياه بالمتواضع فنيا، مضيفا: "باتشيكو يتحمل مسئولية التعادل أمام أسوان وأدار المباراة بشكل خطأ، كما أنه يتأخر كثيرا في إجراء التبديلات".
وتابع رضا عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء أمام أسوان، لكن لن ألقي باللوم على التحكيم ولا أحمله مسئولية التعادل".
وفرط الزمالك فى الانقضاض على صدارة الدوري بعد التعادل السلبي أمام أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وفقد الزمالك نقطتين مهمتين ليحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.
فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.