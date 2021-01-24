شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: باتشيكو متواضع فنيا ويتحمل مسئولية تعادل الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، هجوما شديدا على البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، واصفا إياه بالمتواضع فنيا، مضيفا: "باتشيكو يتحمل مسئولية التعادل أمام أسوان وأدار المباراة بشكل خطأ، كما أنه يتأخر كثيرا في إجراء التبديلات".

وتابع رضا عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء أمام أسوان، لكن لن ألقي باللوم على التحكيم ولا أحمله مسئولية التعادل".