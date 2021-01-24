شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 / 1 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 23 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة إنبى والبنك الأهلي على ستاد بتروسبورت ومباراة الجونة ووادى دجلة على ستاد خالد بشارة في ختام منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة انبى والبنك الاهلى

تقام مباراة إنبى والبنك الأهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة بعدما تأجلت مباراته مع زعيم الثغر في الجولة الأخيرة بسبب إصابات كورونا في صفوف الاتحاد، بينما نجح البنك الأهلى في خطف نقطة التعادل مع الأهلى في الجولة الثامنة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل البنك الأهلى المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في خمسة مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

موعد مباراة الجونة ووادى دجلة

تقام مباراة الجونة ووادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الجونة بمعنويات منخفضة بعد تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.